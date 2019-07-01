Премьер Нидерландов обсудил с Путиным катастрофу МН17

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал журналистам, что на саммите G20 в Осаке обсуждал с Владимиром Путиным крушение на Украине малайзийского Boeing MH17, сообщает портал NL Times.

По его словам, для Нидерландов и многих других стран мира эта трагедия до сих пор остается "открытой раной". "Так что, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом, и я продолжу делать это в таких случаях", – заявил Рютте.

При этом премьер не раскрыл детали разговора. Он подчеркнул, что дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. Также он не стал рассказывать о реакции Владимира Путина. Рютте пояснил, что было бы неправильно говорить от имени его партнера по разговору.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Японии 28–29 июня.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек на борту погибли. По некоторым данным, главной причиной катастрофы стало незакрытие воздушного пространства, допущенное Украиной.

Киев обвинил в ЧП ополченцев. Те возразили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, заявила, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска.

Замгенпрокурора России Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию. В ней говорится, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Следователи эти сведения проигнорировали. МИД РФ подчеркнул, что обвинения ССГ в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление.

Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к случившемуся. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования.

Депутаты Нидерландов отклонили инициативу по привлечению Украины к ответственности за крушение Boeing. С идеей выступал лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде.

19 июня международное следствие объявило имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Дубинский отметил, что не видит смысла сотрудничать со следствием, и свою причастность к катастрофе отрицает. Суд по делу пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.