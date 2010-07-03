Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием и свою причастность к крушению отрицает. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Он утверждает, что 17 июля, когда был сбит самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом крушения, как полагает JIT. Предположение о том, что в момент запуска ракеты, которая сбила Boeing, Дубинский рядом с установкой не присутствовал, высказывали и следователи.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал данные международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17.
Он акцентировал, что следователи не принимают во внимание доказательства России о том, что ракета была передана Украине, на территории которой она и находилась. Эксперт также подчеркнул, что вряд ли комиссия пытается серьезно разобраться в этом деле.
"Я не вижу стремления этой комиссии серьезно разобраться и исследовать те объективные доказательства, которые предоставляет Россия", – сказал Кошкин в беседе с RT.
Ранее голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что международные следователи намерены обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом прокурор отметил, что их экстрадиции добиваться не будут.
Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал эти обвинения голословными.
В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing.
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