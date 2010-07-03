В МИД ответили на обвинения следственной группы по MH17

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Министерство иностранных дел РФ назвало голословными обвинения следственной группы по MH17 в адрес России.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Накануне заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что следователи не принимают во внимание доказательства России о том, что ракету давно передали Украине, на территории которой она и находилась. Эксперт также подчеркнул, что вряд ли комиссия пытается серьезно разобраться в этом деле.

Ранее голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что международные следователи намерены обратиться к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. При этом прокурор отметил, что их экстрадиции добиваться не будут.

Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине.

В Малайзии также раскритиковали следствие по MH17 за попытки "обвинить русских". Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing.

