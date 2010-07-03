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Политика

14 ноября, 21:56

Захарова отреагировала на новые заявления следственной группы по МH17

политика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз", – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат отметила, что Россия открыта к выявлению правды по делу о крушении.

Ранее сообщалось, что ССГ собирает сведения о тех, кто отдал приказы в результате которых стало возможным сбить авиалайнер из ЗРК "Бук". Также следователи выложили в общественный доступ ряд разговоров якобы имевших место между лидерами ДНР и высокопоставленными российскими чиновниками.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними должен начаться 9 марта 2020 гoда.

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