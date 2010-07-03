Свидетель по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

18:05
18:05
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Alexander Ermochenko/Xinhua/ZUMA
Свидетель по уголовному делу о крушении MH17 Владимир Цемах отказался от сделки со следствием, сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко у себя в Facebook.
"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", – написал Луценко, добавив, что Нидерланды смогут судить Цемаха заочно.
До этого СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой выдать им бывшего командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что голландские следователи уже допросили свидетеля.
Ранее стало известно, что из Киева в Москву отправились удерживаемые на Украине лица – помимо Цемаха, среди них были Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Аркадий Жидких и Игорь Кимаковский. Москва же освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко.
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те же заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа. В ее состав вошли представители Малайзии, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Москва неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.
В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними начнется 9 марта 2020 гoда.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: