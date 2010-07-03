Свидетель по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

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Свидетель по уголовному делу о крушении MH17 Владимир Цемах отказался от сделки со следствием, сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко у себя в Facebook.

"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", – написал Луценко, добавив, что Нидерланды смогут судить Цемаха заочно.

До этого СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой выдать им бывшего командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что голландские следователи уже допросили свидетеля.

Ранее стало известно, что из Киева в Москву отправились удерживаемые на Украине лица – помимо Цемаха, среди них были Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Аркадий Жидких и Игорь Кимаковский. Москва же освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те же заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа. В ее состав вошли представители Малайзии, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Москва неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними начнется 9 марта 2020 гoда.