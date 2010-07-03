Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Цемаха

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Апелляционный суд Киева отменил арест экс-начальнику противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимиру Цемаху, который является свидетелем по делу о крушении MH17, его освободили в зале суда, сообщает РИА Новости.

"Решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева о продлении Владимиру Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября отменить. Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства", – зачитал решение председательствующий по делу судья.

Также суд обязал Цемаха приходить к следователю по первому требованию.

Украинский суд арестовал Цемаха в начале июля.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

