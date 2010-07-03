В Кремле назвали состоявшимся обмен граждан РФ и Украины

14:30
14:30
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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
В Кремле прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. В числе освобожденных оказались Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.
В администрации президента РФ подтвердили, что освобожден главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара – завтра. А сейчас я наполнен адреналином. За последние недели никогда так не нервничал", – сказал Вышинский журналистам, сойдя с трапа самолета, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, из Киева в Москву также отправлены Владимир Цемах, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной.
"Целый ряд людей, может быть даже 50 процентов, в отношении которых продолжаются уголовные дела, продолжаются расследования дел, рассмотрения в судах, и эти люди должны давать показания, участвовать в процессе", – рассказала журналистам омбудсмен.
О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
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