Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Россией

Фото: ТАСС/epa/sergey dolzhenko

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест России. Такое заявление сделал украинский адвокат Валентин Рыбин.

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", – сказал Рыбин в видеообращении в Facebook.

Он призвал причастных к этому процессу соблюдать договоренности. Участников обмена с российской стороны он предупредил, что одного из россиян не доставили в пункт сбора. Также он выразил надежду, что эту ошибку исправят.

Во втором видеообращении адвокат сказал, что из списка на взаимное освобождение исключили гражданина РФ Гаджиева Руслана Джупалавича.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и Украиной по поводу обмена заключенными уже близятся к концу.

