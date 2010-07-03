Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной по обмену заключенными близятся к финалу. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Президент предположил, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук "будет сейчас мучить" его по этому вопросу. "Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации", – подчеркнул Путин, добавив, что "достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей".

Российские лидер подтвердил, что стороны подходят к "финализации переговоров", которые ведутся "в том числе с официальными властями" Украины. "Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно", – подытожил Путин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют называть дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, так как тема – очень чувствительная.

А 2 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что Москва и Киев продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами. По ее словам, сторонам необходимо выполнить ряд юридических процедур.