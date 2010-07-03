В Кремле приветствуют освобождение Вышинского – Песков

13:23
13:23
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Кремле приветствуют освобождение главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи и считают это конкретным шагом со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине, но хочу вам напомнить заявление Владимира Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам – вот этого нужно дождаться", – цитирует Пескова РИА Новости.
Песков предложил ждать и других шагов, которые, как он отметил, известны. "Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения минских договоренностей", – подчеркнул пресс-секретарь.
Он не уточнил, все ли ожидаемые от Украины действия обозначены в минских соглашениях.
28 августа суд в Киеве освободил журналиста под личное поручительство. Вышинского обязали являться в суд и к следователю по первому требованию. Ранее он отказался от обмена, заявив, что намерен доказать свою невиновность в суде.
Сегодня стало известно, что режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву. Его могут обменять с украинской стороной, заявил источник.
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