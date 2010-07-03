Суд освободил Кирилла Вышинского

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Суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство, передает ТАСС.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", – сказал судья.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев поприветствовал решение.

"Кирилл находился в заключении больше года, по сути по надуманному обвинению за то, что исполнял свои профессиональные обязанности", – цитирует его "Интерфакс".

Соловьев надеется, что в ближайшее время Вышинского полностью оправдают. "Он придерживался именно такой позиции – не обмена, а оправдания", – подчеркнул глава Союза журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что освобождение Вышинского – первый шаг на пути к справедливости в отношении него. Сам он также считает, что это решение обоснованно и справедливо.

Журналиста задержали 15 мая 2018 года и вскоре арестовали. Его подозревали в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. СБУ устроила обыски в офисах издания РИА Новости Украина.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обменять Вышинского на кинорежиссера Олега Сенцова в качестве жеста доброй воли. Журналист на это не согласился.

Ранее ему продлевали арест до сентября. Захарова называла это решение позором. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сочла его предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.