Вышинский резко ответил на предложение об обмене

Главный редактор портала РИА Новости Украина заявил на заседании Подольского районного суда Киева, что не согласен на какой-либо обмен, о котором ранее говорил Владимир Зеленский, передает ТАСС.
"Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять", – заявил он.
Он также отметил, что продолжит свою журналистскую деятельность, если суд отпустит его из-под стражи. В ходе заседания Вышинский попросил суд освободить его под личное обязательство.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обменять Вышинского в качестве жеста доброй воли. "Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета", – сказал украинский лидер.
Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".
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