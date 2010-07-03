Украина ввела пошлины на импорт дизеля из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Украины ввело пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус в Facebook.

Он отметил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов за тонну", – написал Герус.

Он добавил, что украинский бюджет в связи с введением пошлин получит дополнительно около 2 миллиардов гривен (77 миллионов долларов) в год.

С 1 января 2016 года Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продэмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран против России. Украина приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", оно вступило в силу 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, химикаты, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных, продукция ветеринарной медицины, легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы.

5 июля правительство Украины продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года.

