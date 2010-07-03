В Госдуме раскритиковали расширение Украиной торговых санкций

От расширения торговых санкций со стороны Украины пострадают в первую очередь жители этой страны. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По словам парламентария, наибольший приток денежных средств на Украину идет именно из РФ.
"Запрет на товары – еще один большой минус. Простые избиратели уже не понимают, когда можно верить президенту. До 21 апреля мы еще не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан", – рассказал Водолацкий в комментарии RT.
В среду, 10 апреля, правительство Украины расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. По данным СМИ, под запрет попали формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники для напряжения более 1000В и стеклотара разных видов.
В конце 2018 года в перечень запрещенных к ввозу продуктов внесли кукурузный крахмал, глюкозу и сироп глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.
В ответ 29 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в России некоторых товаров украинских производителей. Под запретом оказались поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла. Под санкциями оказались экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, кондитерские изделия из сахара (в том числе шоколад), мучные кондитерские изделия.
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