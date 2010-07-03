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13:08

Украина расширила санкции против России

политика экономика

13:08

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Фото: РИА Новости/Стрингер

Правительство Украины расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство приняло такое постановление без обсуждения. Сейчас пока не сообщается, какие именно товары внесли в санкционный список.

В конце 2018 года в перечень запрещенных ко ввозу продуктов внесли кукурузный крахмал, глюкозу и сироп глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

В марте этого года страна установила дополнительные персональные санкции против России. Также СНБО утвердил новые ограничительные меры в отношении российских компаний, предпринимателей, политиков, депутатов и представителей силовых структур. Попавшие под санкции граждане РФ и юрлица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", заявили киевские власти.

политика экономика

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