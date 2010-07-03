Украина ввела дополнительные санкции против России

Украина ввела дополнительные персональные санкции против России. Указ об этом подписал президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.
Накануне СНБО утвердил новые ограничительные меры в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников силовых структур. Как заявили киевские власти, попавшие под санкции граждане РФ и юридические лица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".
Своим указом Порошенко ввел в действие решение СНБО. Уточняется, что документ вступает в силу с момента его публикации в официальной прессе.
15 марта Евросоюз внес восьмерых россиян в санкционный список из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, туда попали глава крымского погрануправления ФСБ Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
В тот же день антироссийские санкции ужесточил и Вашингтон. Американский черный список пополнили шесть граждан РФ и восемь организаций. В их числе – компании "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Звезда", "Зеленодольский завод имени Горького" и "Ярославский судостроительный завод". О расширении санкций также объявили Канада и Австралия.
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