Восемь россиян попали в черный список ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.
В документе сказано, что список людей, попадающих под ограничительные меры, расширили в связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских кораблей и военнослужащих.
В список попали глава крымского погрануправления ФСБ Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Отмечается, что решение вступает в силу со дня публикации.
Вместе с тем Европейский союз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан РФ. Срок предыдущих ограничительных мер истек 15 марта. Согласно документу, продлить их решили "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Вскоре всех моряков арестовали в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы.
Владимир Путин назвал случившееся провокацией. Он подчеркнул, что пограничники РФ защищали госграницу. По словам российского лидера, события в Черном море связаны с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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