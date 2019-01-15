Задержанным в Черном море украинским военным продлили арест

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы в конце ноября. Всего по делу проходят 24 моряка, сообщает ТАСС.

Судья вынесла решение в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Владимира Терещенко, Михаила Власюка, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Дениса Гриценко (командир дивизиона ВМС Украины, капитан второго ранга).

Ожидается, что 15 января суд вынесет решение в отношении остальных моряков. Заседания проходят одновременно в трех разных залах, за один раз на скамье подсудимых оказываются не более четырех обвиняемых.

Заседание проходило в закрытом режиме. Тем не менее, родственники моряков смогли пообщаться с ними перед началом слушания.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна в Керченском проливе. За незаконное пересечение границы были арестованы 24 украинских моряка.

Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокацией и заявил, что таким образом лидер Украины Петр Порошенко хочет повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.