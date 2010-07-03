Австралия ввела санкции против России из-за Керченского пролива

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Австралия присоединилась к санкциям США, Евросоюза и Канады против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте австралийского МИДа.

"Мы всецело поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказано в сообщении ведомства.

Австралия не признает "аннексию Крыма и сецессию принадлежащих Украине Донецкой и Луганской областей". Также отмечается, что страна ввела индивидуальные санкции против семи человек, причастных к "захвату кораблей ВМС Украины при попытке прохода через Керченский пролив".

Предусматривается замораживание счетов и запрет на въезд в страну. В частности, в списке фигурируют глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и заместитель главы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрей Шеин.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.