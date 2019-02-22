Захарова заявила, что Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

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Россия не допустит новой провокации со стороны Украины в Керченском проливе. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам Захаровой, для предотвращения подобных инцидентов ведется большая дипломатическая работа.

Ранее Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к этому страны НАТО. Значительное время в ходе двухсторонних встреч в Мюнхене Лавров посвятил именно этому вопросу.

Отвечая на вопрос, как отреагирует Москва на возможную провокацию со стороны Киева, Захарова сказала, что ответ уже дало российское руководство теми действиями, которые были предприняты при первой провокации. Подобные вещи допускаться не будут, резюмировала официальный представитель МИД.

В конце ноября 2018 года при попытке пересечь Керченский пролив российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ заявили, что данные корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

Накануне Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России после инцидента в Черном море.