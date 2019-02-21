Лавров заявил о подготовке Киевом провокации в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Власти Украины готовят провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", – цитирует Лаврова ТАСС.

По словам дипломата, попытка предполагается "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов". Лавров добавил, что к этому мероприятию призывают присоединиться страны НАТО, "чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв".

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины при попытке пересечь Керченский пролив. В погрануправлении ФСБ заявили, что украинские корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

Накануне Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России после инцидента в Черном море. В список также добавлены восемь новых фамилий.