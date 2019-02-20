ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России после инцидента в Черном море.

Кроме того, в список добавлены восемь новых фамилий. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины при попытке пересечь Керченский пролив. Под стражу взяли 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России.