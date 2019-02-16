Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России, ограничительные меры должны быть согласованы.

"Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы, – приводит слова Меркель ТАСС.

Она отметила, что западные страны должны поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия – НАТО нужно соблюдать.

По ее словам, с геостратегической точки зрения, Европа не заинтересована в обрыве отношений с Москвой.

15 февраля стало известно, что Евросоюз согласовал санкции против восьми граждан России, причастных к инциденту в Керченском проливе.

Ожидается, что об ограничительных мерах объявят на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 18 февраля. Не исключено, что имена россиян, попавших под санкции, не будут озвучены, поскольку не удастся завершить подготовительные правовые процедуры.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Судна совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка.