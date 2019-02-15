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18:50

Новые санкции ЕС затронут восемь россиян

политика

18:50

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз согласовал санкции против восьми граждан России, причастных к инциденту в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что об ограничительных мерах объявят на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в понедельник, 18 февраля. Не исключено, что имена россиян, попавших под санкции, не будут озвучены, поскольку не удастся завершить подготовительные правовые процедуры.

Вместе с тем собеседник агентства уточнил, что ЕС не планирует вводить санкции против российских компаний, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз разрабатывают новый пакет антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. 13 февраля группа американских сенаторов подготовила законопроект, который подразумевает введение ограничительных мер в отношении энергетического и банковского секторов России.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Судна совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

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