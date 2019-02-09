Шведский журналист объяснил вину Украины в керченском инциденте

Журналист Стефан Линдгрен разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе и заключил, что действия России были полностью легитимны. Об этом сообщает издание Nyhetsbanken.
Автор отметил, что украинские корабли приблизились к проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов и не следовали указаниям пограничников. Это нарушение закона.
Он предположил, что провокации продолжались весь день, так что россияне начали стрелять на поражение, ранили троих украинцев и задержали корабли.
Линдгрен подчеркнул, что Украина не может ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, так как нарушила правила мирного прохода кораблей через пролив.
Автор также напомнил, что, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах "у прибрежных государств есть право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам".
По его мнению, основной конфликт состоит в том, что Россия относит Азовское море к внутренним водам, а Украина – к международным.
В ноябре российские пограничники задержали три украинских судна в Керченском проливе. За незаконное пересечение границы были арестованы 24 украинских моряка. Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 морякам. Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокацией.
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