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09:44

Эксперт оценил законопроект о новых санкциях против РФ

политика

09:44

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Фото: depositphotos/borjomi88

Инцидент в Керченском проливе – лишь повод для очередной волны санкций в отношении России, которые заранее запланированы США. Такое мнение RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Санкции будут продолжены, их распределят во времени, потому что вводить сразу все неинтересно. Так что их будут инициировать дозированно", – сообщил эксперт. Он также добавил, что власти США обсуждают несколько причин для экономических ограничений, а "какие именно меры США достанут из рукава в конкретный момент" – непринципиальный момент.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США от республиканской и демократической партий разработали законопроект о введении новых санкций. Ограничения связаны с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, а также с "агрессией на Украине". Прежде всего, законопроект предполагает введение санкций против российских банков, которые "поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах". Также предлагается ввести санкции против операций с новыми российскими гособлигациями.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что США столько говорят о введении новых санкций, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания.

Первые санкции США, Евросоюза и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались.

политика

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