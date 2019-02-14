Эксперт оценил законопроект о новых санкциях против РФ

Инцидент в Керченском проливе – лишь повод для очередной волны санкций в отношении России, которые заранее запланированы США. Такое мнение RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Санкции будут продолжены, их распределят во времени, потому что вводить сразу все неинтересно. Так что их будут инициировать дозированно", – сообщил эксперт. Он также добавил, что власти США обсуждают несколько причин для экономических ограничений, а "какие именно меры США достанут из рукава в конкретный момент" – непринципиальный момент.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США от республиканской и демократической партий разработали законопроект о введении новых санкций. Ограничения связаны с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, а также с "агрессией на Украине". Прежде всего, законопроект предполагает введение санкций против российских банков, которые "поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах". Также предлагается ввести санкции против операций с новыми российскими гособлигациями.
Постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что США столько говорят о введении новых санкций, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания.
Первые санкции США, Евросоюза и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения – как персональные, так и секторальные – несколько раз ужесточались.
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