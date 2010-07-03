Канада ввела санкции против главы "Роснефти" Игоря Сечина

Правительство Канады вслед за США расширило свой санкционный список в отношении РФ из-за конфликта в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте иностранных дел государства.
В санкционные списки попали 114 физлиц и 15 компаний, в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, директор Росгвардии Виктор Золотов, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. В список также внесены предприятия "Туполев", "МиГ" и "Сухой".
Ранее о новых санкционных мерах объявили США. В черный список внесены шесть физических лиц и восемь организаций. Рестрикции введены против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Судокомпозит", "Звезда", "Зеленодольский завод имени Горького" и "Ярославский судостроительный завод".
Впервые Евросоюз и США ввели секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины в июле 2014 года. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть").
У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.
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