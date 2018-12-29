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13:25

Медведев запретил импорт в РФ ряда украинских товаров

власть экономика

13:25

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в России некоторых украинских товаров. Об этом премьер сообщил в своем Twitter.

По словам премьера, это ответная мера на антироссийские санкции со стороны Украины. Под запретом оказались поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла. Под санкциями оказались экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, кондитерские изделия из сахара (в том числе шоколад), мучные кондитерские изделия.

Украина ввела дополнительные санкции против российских граждан и компаний. Такое решение принял на заседании 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны страны. Дополнительные санкции введут в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Помимо этого, в СНБО рекомендовали Госпогранслужбе страны усилить охрану границы с РФ и тщательно проверять россиян, которые въезжают на территорию Украины. По словам помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, за месяц с момента введения военного положения украинские пограничники не пустили в страну более 1,6 тысячи россиян.

Ранее Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц в конце октября. А 25 декабря российское правительство добавило в санкционный список еще более 200 граждан и юридических лиц Украины.

В Совфеде назвали правильным расширение санкций в отношении Украины, отметив, что политика Киева "строится исключительно на русофобии".

власть экономика

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