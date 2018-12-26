Украина ввела дополнительные санкции против России

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины

Украина ввела дополнительные санкции против российских граждан и компаний. Такое решение принял на заседании 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе СНБО, дополнительные санкции введут в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Помимо этого, в СНБО рекомендовали Госпогранслужбе страны усилить охрану границы с РФ и тщательно проверять россиян, которые въезжают на территорию Украины.

"В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", – цитирует РИА Новости секретаря СНБО Александра Турчинова.

По словам помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, за месяц с момента введения военного положения украинские пограничники не пустили в страну более 1,6 тысячи россиян

Ранее Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц в конце октября. А 25 декабря российское правительство добавило в санкционный список еще более 200 граждан и юридических лиц Украины.

В Совфеде назвали правильным расширение санкций в отношении Украины, отметив, что политика Киева "строится исключительно на русофобии".