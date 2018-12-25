В СФ прокомментировали расширение санкций в отношении Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвали правильной мерой расширение санкций в отношении Украины.
По словам сенатора, украинская сторона каждый день порождает новые конфликты, и вся политика Украины "строится исключительно на русофобии".
"В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита – это положительное понятие", – цитирует Цекова RT.
Сенатор назвал принципиально важным тот факт, что ограничительные меры вводятся против конкретных физических и юридических лиц, а не населения Украиныы в целом.
Ранее правительство РФ добавило в санкционный список более 200 украинских физических и юридических лиц.
Указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц Владимир Путин подписал в конце октября.
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