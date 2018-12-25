В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний

Правительство РФ добавило в санкционный список более 200 украинских физических и юридических лиц.
"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", – сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.
В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.
В санкционный список вошли 322 украинских гражданина и 68 компаний. Среди прочего, санкции предусматривают блокировку счетов фигурантов списка в российских банках и запрет на вывод капитала из России.
25 декабря о введении санкций против украинских граждан и компаний сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
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