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16:08

В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний

власть

16:08

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Фото: depositphotos/reflextions

Правительство РФ добавило в санкционный список более 200 украинских физических и юридических лиц.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", – сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

В санкционный список вошли 322 украинских гражданина и 68 компаний. Среди прочего, санкции предусматривают блокировку счетов фигурантов списка в российских банках и запрет на вывод капитала из России.

25 декабря о введении санкций против украинских граждан и компаний сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

власть

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