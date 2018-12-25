Медведев расширил список санкций по Украине

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

В Twitter главы правительства сказано, что решение было принято в целях защиты интересов РФ, компаний и россиян.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

1 ноября текущего года Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, санкции затрагивали 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Ограничения предусматривают заморозку безналичных денег, бездокументарных ценных бумаг и имущества указанных лиц на территории России. Кроме того, им было запрещено выводить капиталы за пределы РФ.

Санкции, в частности, коснулись судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады, крупных украинских бизнесменов, сотрудников администрации украинского президента, руководителей исполнительной власти страны и ряда компаний. Юрлица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими предпринимателями Украины.

В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями киевских властей в отношении россиян.