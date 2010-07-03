Песков назвал первый шаг для диалога между Москвой и Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение главного редактора портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского стало бы "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.
"В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться",– цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вернуть на родину арестованных украинских моряков. Такое решение он назвал "нормальным шагом для возвращения диалога и реальным шагом для того, чтобы прекратить войну".
В ответ депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что украинский лидер "играет в одни ворота". Парламентарий напомнил, что в России пока "ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского".
Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Через два дня Херсонский городской суд вынес постановление об аресте журналиста. 7 мая 2019 года арест продлили до 22 июля.
Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину. Главред портала "РИА Новости Украина" пообещал, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".
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