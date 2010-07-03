В Госдуме прокомментировали условие Зеленского для диалога с Россией

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В Государственной думе России прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях восстановления диалога с Москвой, передает RT.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна вернуть на родину арестованных украинских моряков: это, по его мнению, будет "нормальным шагом для возвращения диалога и реальным шагом для того, чтобы прекратить войну". В ответ на это депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что украинский лидер "играет в одни ворота" и "тестирует Россию на прочность".

"Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причем мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского", – добавил Бальбек. Депутат также выразил уверенность в том, что Киев осведомлен о правилах налаживания отношений, по которым живет весь мир, но все равно предлагает сделать первый шаг Москве.

17 июля Лефортовский суд продлил арест всем 24 морякам, задержанным в Керченском проливе. Под стражей они пробудут еще три месяца.