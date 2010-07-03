Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе

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Контактная группа по Донбассу согласовала новое бессрочное перемирие с 21 июля. Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает РИА Новости.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сказала, что заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.

"Благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров – ОБСЕ и России – удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", – сообщили в МИД ДНР.

Народная милиция ДНР заявила, что готова соблюдать перемирие. Представитель управления Народной милиции ДНР выразил надежду, что Украина ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет перемирие, как это было ранее.

В июне украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку. Утром 19 июня Вооруженные силы Украины начали стрелять в направлении города.

