Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с Донецком и Луганском

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Киев согласен на переговоры в минском формате и прекращение огня, но не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Зеленский подчеркнул, что параллельно с переговорами в Минске возобновятся и переговоры в "нормандском формате", а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ Украинцев.

Ранее президент Украины пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. По словам Зеленского, в настоящее время идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

