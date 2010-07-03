Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Фото: ТАСС/Serg Glovny/ZUMA Wire

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидаются инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.

"Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – цитирует украинского лидера RT.

По словам Зеленского, сейчас идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Ранее Зеленский раскритиковал работу депутатов Верховной Рады, бойкотирующих внесенные президентом законопроекты.

В частности, украинский парламент не внес в повестку дня проект о наказании за незаконное обогащение.