"Продолжаете пробивать дно". Зеленский обратился к Раде

Владимир Зеленский раскритиковал работу депутатов Верховной Рады, бойкотирующих внесенные президентом законопроекты. Видеообращение политика к парламентариям было опубликовано на его странице в социально сети Facebook.

"Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всем, что решение о роспуске парламента было правильным. Уровень поддержки был 4 процента. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, люди все видят и все понимают", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Верховная рада отказалась рассматривать ряд законопроектов, которые вносит Владимир Зеленский. В четверг, 6 июня, парламент не внес в повестку дня проект о наказании за незаконное обогащение. За включение проголосовали лишь 205 народных депутатов при необходимых 226. Законопроект предполагал ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде заключения от 5 до 10 лет. Чиновник, чья вина будет доказана, лишится права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Владимир Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.

