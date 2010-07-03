Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки. Сославшись на конституцию, он заявил, что не имеет оснований для сложения полномочий.
Зеленский напомнил, что полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента или смерти.
"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", – приводит слова Зеленского РИА Новости.
Петицию опубликовали 22 мая. Автор потребовал отставки Зеленского, утверждая, что новый президент "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест украинцев.
В конце мая администрация президента Украины внесла в Верховную раду законопроект о механизме отстранения от поста главы государства. Отмечалось, что процедура импичмента выходит за пределы ее деятельности, включая деятельность Конституционного суда Украины и Верховного суда.
20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.
23 мая указ Зеленского в официальной прессе опубликовали указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва, документ вступил в силу. Полномочия Рады должны будут прекратить досрочно, а также назначить внеочередные парламентские выборы на 21 июля.
27 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента. Он назвал необходимым улучшить обеспечение военнослужащих. В конце визита Зеленский заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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