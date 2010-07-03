Украинская артиллерия нанесла удар по Донецку

Украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, передает ТАСС.
Как уточнили в Донецком агентстве новостей, рано утром 19 июня Вооруженные силы Украины начали стрелять в направлении Донецка. "В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 миллиметра и 52 мины калибра 120 миллиметров", – сказано в сообщении. По информации представительства ДНР, огонь вели по Петровскому району города с позиций в районе Марьинки.
Утром в среду под обстрел украинской артиллерии также попали поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.
В Донбассе сейчас формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта (в 01:00 по Москве).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с Донецком и Луганском. При этом украинский лидер подчеркнул, что согласен на переговоры в минском формате и прекращение огня. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заверил, что параллельно с переговорами в Минске возобновится и диалог в "нормандском формате", а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев.
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