В ДНР установили причастных к убийству Александра Захарченко

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Спецслужбы ДНР назвали имена нескольких причастных к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Об этом говорится в сюжете программы "Вести недели" на телеканале "Россия".

"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске", − сказано в сюжете. Уточняется, что сейчас Моторин является помощником начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

По информации телеканала, один из диверсантов, пойманных спецслужбами ДНР, "назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко", скрывавшегося под позывным Швед. "Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ", − цитирует сообщение "Вестей недели" РИА Новости.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Были ранены еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ. В ДНР не исключили участия в организации взрыва "западных спецслужб".