В ДНР установили заказчиков убийства Александра Захарченко

Фото: ТАСС/Валентин Спринча

Следователи установили организаторов, исполнителей, а также заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.

По его словам, правоохранители установили всю схему операции по убийству Захарченко. Он уточнил, что среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".

"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", – приводит слова Пушилина РИА Новости.

Виновные, как отметил Пушилин, будут заслуженно наказаны. Имена подозреваемых пока не разглашаются.

Глава ДНР погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Ранения получили еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ. В ДНР не исключили участия в организации взрыва "западных спецслужб". Российский МИД обвинил в произошедшем Украину.