В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики принимают в специализированном центре в селе Покровское, в Новошахтинске документы получают жители самопровозглашенной Луганской народной республики.

У прибывших жителей ДНР снимают отпечатки пальцев, затем идет ознакомление с документами. После этого люди принимают присягу, и им выдают паспорт и конституцию. В Новошахтинске первые пять жителей ЛНР уже получили документ.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Президент РФ объяснил, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

В Покровском и Новошахтинске пакет документов для получения паспорта принимается от уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Заявления могут рассматривать до трех месяцев.