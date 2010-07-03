В ЛНР стартовал прием документов на получение гражданства РФ

Фото: ТАСС/Александр Река

Первый в Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приему документов жителей республики, желающих получить гражданство России, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Михаила Параскеева.

"С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство", – сказал он.

В пункте работают две очереди по вопросам оформления. Одна из них работает в режиме консультирования. Также Параскеев отметил, что 7 мая в ЛНР откроются подразделения миграционной службы, которые будут сначала работать в консультационном режиме, а с 13 мая уже начнут работать на прием документов. Планируется, что в неделю пункты будут принимать по 3000 человек.

24 апреля Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Президент РФ подчеркнул, что упрощенный порядок получения гражданства является вопросом гуманитарного характера.