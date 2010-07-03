В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Госдума рассмотрит вопрос о выдаче российских паспортов в Приднестровской Молдавской республике. Об этом сообщил депутат Александр Ярошук в интервью телеканалу ТСВ.
Парламентарий сообщил журналистам, что российские власти понимают проблематику непризнанных республик, в том числе ДНР, ЛНР и Приднестровья.
"И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", – указал Ярошук. Он также добавил, что уже откорректированы законы, необходимые для упрощенной процедуры выдачи паспортов.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины. Расходы на выдачу паспортов Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет. Правительство Украины заявило, что не признает законными российские паспорта, выданные в Донецкой и Луганской областях.
Приднестровье – непризнанное государство на левом берегу Днестра. В республике не раз подчеркивали, что стремятся стать частью России.
Конфликт между Кишиневом и Приднестровьем, которое впоследствии провозгласило независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.
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