В Госдуме оценили решение Киева не признавать российские паспорта в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил решение кабмина Украины признать незаконными паспорта РФ, выданные украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, неясно, в чем проблема, учитывая, что на Украине есть люди с двойным гражданством.
"Если же ситуация рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий, то это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия еще раз подчеркивают отношение к жителям соответствующих территорий", – сказал Новиков в беседе с RT.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжится выдача паспорта жителям ДНР и ЛНР. Он отметил, что возможное непризнание этих паспортов украинской стороной этого не изменит.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент отметил, что это носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины.
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