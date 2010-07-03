В Кремле оценили слова советника Путина о планах Киева заселить Донбасс евреями

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции советника Владимира Путина Сергея Глазьева по Донбассу, которую он высказал в своем блоге. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это частное мнение. В то же время он отметил, что не знаком с контекстом, в котором это высказывание было допущено, поэтому не может его комментировать.
Песков отметил, что озвученное Глазьевым мнение о том, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями, в Кремле не рассматривается.
"Все-таки блог – это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. В любом случае, это личная точка зрения и это никоим образом не обсуждается в Кремле", – заявил он.
Сергей Глазьев в своем блоге написал, что, по его мнению, ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле.
Ранее депутат Рады Семен Семенченко призвал власти Украины перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы, а также показать покинувшим Донбасс гражданам, что страна в них нуждается.
В то же время соотечественников, которые решат получить российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов считает, что эти инициативы выглядят нелепо, поскольку существуют Минские соглашения.
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