Сенатор оценил призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал призыв депутата Рады от партии "Самопомощь" Семена Семенченко перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.
По его мнению, эти инициативы выглядят нелепо, поскольку существуют Минские соглашения. Морозов подчеркнул, что это всеми принятая и согласованная инициатива, которая является "дорожной картой" решения этой проблемы. И если следовать Минским соглашениям, считает он, все вопросы можно решить.
Также Морозов отметил, что после подобных заявлений очередь жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР за российскими паспортами станет только больше, передает RT.
Ранее депутат Рады Семен Семенченко призвал власти Украины перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы, а также показать покинувшим Донбасс гражданам, что страна в них нуждается.
В то же время соотечественников, которые решат получить российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.
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