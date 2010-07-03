Кремль ответил на планы Киева насчет российских паспортов

Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, а возможное признание Украиной их незаконными этого не изменит. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, какова будет реакция Кремля, если такое решение будет принято.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент отметил, что это носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины.
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