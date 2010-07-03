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14:04

В Кремле оценили слова Зеленского о российских паспортах

политика

14:04

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Фото: ТАСС/TATYANA ZENKOVICH/EPA

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, который прокомментировал выдачу паспортов РФ гражданам Украины, принято во внимание в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", – сказал Песков.

По его словам, получение жителями неподконтрольной Киеву части Донбасса российского гражданства при сохранении ими украинских паспортов не создаст никакой путаницы.

Указ об упрощенном получении гражданства России для жителей востока Украины был подписан 24 апреля. Владимир Путин позже заявил, что в будущем порядок получения гражданства РФ может быть упрощен для всех украинцев.

политика

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